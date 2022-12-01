«Врут откровенно»: Россия никогда не просила о переговорах по Украине, чтобы выиграть время

Россия никогда не просила о переговорах по ситуации на Украине, чтобы выиграть время для усиления специальной военной операции, но готова выслушать такие предложения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сегодня на пресс-конференции в Москве распространяемые в последнее время слухи.

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, для того чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, – это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно», – подчеркнул глава МИД РФ.

При этом Лавров отметил, что Москва всегда была готова выслушать предложения о переговорах по Украине. «Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», – заключил глава внешнеполитического ведомства.

Москва, Мария Соколова

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