Еще одна угроза для России: США создают взрывоопасную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе – как в Европе

Североатлантический альянс провоцирует взрывоопасную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по европейскому сценарию. Как заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, разрушительный характер действий НАТО под руководством США всем очевиден, и эта ситуация представляет угрозу, в том числе, для России.

«Натовские игры с огнем в тех краях несут угрозы и риски для Российской Федерации. Это так же близко и к нашим берегам и морям, как к китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР, мы проводим совместные учения… Это меры предосторожности, которые показывают нашу готовность к любому развитию событий», – отметил Лавров.

Глава МИД России обратил внимание на стратегию Вашингтона по формированию в АТР военного альянса AUKUS, в который входят США, Великобритания, Австралия, а сейчас активно привлекают Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. «То, что взрывоопасную ситуацию здесь, вслед за Европой, пытаются создавать натовцы под предводительством США, – все это прекрасно понимают… Так же, как США и Евросоюз на Украине разваливали все принципы сотрудничества ОБСЕ и продвигали свои односторонние подходы, так же они и в более широком плане разваливают ОБСЕ и пичкают регион узкими, неинклюзивными форматами типа Европейского политического сообщества. Точно так же они разрушают универсальную платформу сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имею в виду АСЕАН», – констатировал глава МИД РФ.

«Разрушительный характер действий США против этих структур для всех очевиден. Берется курс на постоянное создание раздражителей, горячих точек – в расчете на то, что США находятся далеко. А чем больше кризисов они спровоцируют, тем больше конкуренты США будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как сейчас себя ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против РФ», – заключил Лавров.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»