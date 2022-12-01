Главный госинспектор по маломерным судам Москвы задержан по делу о коррупции

Главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Сергей Зотов задержан по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки)», – сказал собеседник агентства.

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет тюрьмы, а также многократный штраф и запрет занимать определенные должности.

Как уточнили источники РИА «Новости», Зотова задержали на двое суток, на что следствие имеет право по ст. 91 УПК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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