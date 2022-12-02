Международная группировка молдаван ввозила в Россию крупные партии наркотиков через Украину

Таможенники и сотрудники ФСБ ликвидировали международную преступную группировку, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него нашли десятки мобильных телефонов, флэшки, жесткие диски, оргтехнику и документы на двойное гражданство», – говорится в сообщении ведомства.

В ФТС уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято более 80 кг гашиша на 200 млн рублей.

По данным ведомства, всего в группировку входило шесть человек – все уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ и стран Евросоюза – Румынии, Дании, Эстонии.

Ранее таможенники задержали в Подмосковье двоих наркокурьеров при перевозке 50 кг гашиша из Эстонии. Одновременно в гаражном боксе в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем был задержан организатор сети сбыта, распространявший наркотики по территории России.

«Сейчас в отношении членов ОПГ расследуются уголовные дела. Им грозит от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы», – отметили в ФТС.

Москва, Андрей Дорофеев

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