«Бессмысленное решение»: Запад снова просчитался – Россия не проиграет после введения «потолка» цен на нефть

Запад, объявив о введении «потолка цен» на российскую нефть, поступает несерьезно – с Москвой не получится разговаривать, как с «банановой республикой», считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, эта идея совершенно бессмысленная, которая не способна навредить России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сенатор сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Это решение настолько непродуманное, что уже в ближайшие месяцы европейцы поймут всю его бессмысленность. Потому что Россия от этого ничего не проиграет. У нас есть достойные покупатели по тем ценам, которые установит рынок. Ведь западные страны всегда нам доказывали, что рынок сам все решит – по какой цене продается тот или иной продукт», – пояснил Джабаров.

Сенатор обратил внимание, что решение о таких ограничениях не имеет перспектив. «Представляете, мы бы сказали – уважаемые господа, производители Boeing американского или Airbus европейского, мы готовы покупать ваши самолеты по цене ниже, чем 40% его рыночной стоимости. Думаю, что там бы покрутили пальцем вокруг виска, и сказали: вы что, ненормальные, цены другие совершенно? А почему-то они считают, что с Россией можно разговаривать, как с банановой республикой, какие-то пределы устанавливать? Думаю, это несерьезно», – отметил он.

«Наша российская нефть потечет в те страны, где согласны покупать ее по рыночной цене в необходимых объемах. Поэтому это решение перспектив не имеет», – уточнил сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что расчет Запада на снижение доходов России не оправдается. «Если они пытались тем самым снизить нашу мощь, наши валютные поступления, здесь тоже ничего не получится, потому что мы за этот период энергетического кризиса, который они сами создали и придумали, заработали больше, чем за два предыдущих года», – заключил сенатор.

Ранее сообщалось о намерении западной коалиции, в которую вошли страны «Большой семерки», ЕС и Австралия, ввести «потолок цен» на российскую нефть на уровне $60 за баррель. При продаже выше установленного уровня будет запрещено оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти.

Комментируя эти планы, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытка ввести «потолок цен» на российскую нефть ускорит уход от навязанных Западом инструментов и правил в глобальной экономике.

Москва, Мария Соколова

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