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Суббота, 3 декабря 2022, 16:43 мск

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Кремль: Россия не примет западный «потолок» цен на нефть

Россия не будет следовать санкциям Запада, связанным с ограничением цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение о дальнейших действиях Москвы будет принято после анализа ситуации.

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Сегодня решение должен утвердить Совет ЕС. Аналогичные санкции против РФ согласовали страны «Большой семерки» и Австралия.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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