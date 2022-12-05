«Больной умер от вскрытия...» Европа переходит на «серые схемы» при закупке российских нефтепродуктов

В Евросоюзе после введения эмбарго и «потолка цен» на российскую нефть начался расцвет «серых схем» по закупке «санкционных» нефтепродуктов, который усилится в феврале после запланированного усиления ограничений против РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу склоняются российские эксперты, выступавшие сегодня на «круглом столе» по ситуации на мировом энергетическом рынке. По их оценке, странам ЕС будет очень дорого стоить уход от российских нефтепродуктов.

В частности, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что еще весной с так называемой «латвийской смесью» нефти, которая содержала российское сырье, произошла примечательная история. «Европейцы четко сказали, что будет введен инструмент контроля, в том числе, химический анализ той нефти, которая будет транспортироваться в ЕС, – и если там будут обнаружены признаки смеси, то весь груз будет либо конфискован, либо оштрафован… То есть, появляется целая отрасль нефтяного рынка, которая будет осуществлять контроль за соблюдением санкций в отношении России. Поэтому в принципе, классическая схема смеси уже, наверное, не будет работать в ближайшее время», – отметил он.

«Дело в том, что эти проблемы, которые формируют для нас европейцы и страны «Большой семерки» введением эмбарго и, соответственно, «потолка цен», имеют два конца. То есть, обратный эффект есть и на европейский рынок. И на самом деле в большей степени, чем по нефти, мы это почувствуем по нефтепродуктам, потому что заместить такой объем нефтепродуктов, который поставлялся из России на территорию ЕС объективно европейцы не могут. И я даже скажу, если по нефти переориентация поставок с мая уже произошла, то по нефтепродуктам ЕС так и остается основным покупателем российских нефтепродуктов», – констатировал эксперт.

При этом Громов обратил внимание, что рынок нефтепродуктов «переориентировать не получается ни нам, ни европейцам». «На этом фоне уже цветут различные «серые» схемы, потому что пошли интересные заявления от участников рынка, что Саудовская Аравия стала одним из ведущих поставщиков топочного мазута на рынок ЕС, чего раньше не наблюдалось. ОАЭ играют в «серые» схемы. Поэтому посмотрим, как все будет. Инструментов для того, чтобы пресечь «серые» схемы в принципе достаточно, но есть инструменты, чтобы на это закрывать глаза», – пояснил он.

Руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин со своей стороны отметил, что есть инструменты не просто закрывать глаза, а «развить «серые» схемы еще больше». «Как будет работать этот механизм, будет зависеть от интересов европейцев – если им будет выгодно, чтобы определенная продукция к ним проходила, пускай даже по «серым» схемам, – ну, будут значит на это глаза прикрывать», – считает он.

В этой связи научный руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев напомнил старый анекдот. «В свидетельстве о смерти покойника было написано – больной умер от вскрытия», – пошутил профессор.

Напомним, сегодня вступило в силу эмбарго и «потолок цен» в $60 за баррель на поставку российской нефти по морю в Евросоюз.

Москва, Мария Соколова

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