Биржевой курс евро превысил 66 рублей

Американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к рублю на фоне объявленного введения «потолка цен» на российскую нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс евро на биржевых торгах поднялся выше 66 рублей.
К 16:30 мск «европеец» продавался на Мосбирже по 66,08 рубля. В то же время биржевой курс доллара торговался вблизи отметки 62,37 рубля.
Примечательно, что стоимость североморской нефти марки Bretn торгуется на лондонской бирже с повышением почти на 2,5% на уровне $88,2 за баррель. Американская нефть WTI продается по $82,40.
По итогам сегодняшних торгов Банк России повысил курс доллара на завтра, 6 декабря, на 41 копейку – до 62,1849 рубля, евро – до 65,5205 (+53 копейки).
Москва, Светлана Антонова
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