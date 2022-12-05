Биржевой курс евро превысил 66 рублей

Американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к рублю на фоне объявленного введения «потолка цен» на российскую нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс евро на биржевых торгах поднялся выше 66 рублей.

К 16:30 мск «европеец» продавался на Мосбирже по 66,08 рубля. В то же время биржевой курс доллара торговался вблизи отметки 62,37 рубля.

Примечательно, что стоимость североморской нефти марки Bretn торгуется на лондонской бирже с повышением почти на 2,5% на уровне $88,2 за баррель. Американская нефть WTI продается по $82,40.

По итогам сегодняшних торгов Банк России повысил курс доллара на завтра, 6 декабря, на 41 копейку – до 62,1849 рубля, евро – до 65,5205 (+53 копейки).

Москва, Светлана Антонова

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