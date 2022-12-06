«Заведомое очковтирательство»: в Госдуме вновь обвинили Росстат в манипуляциях

Данные Росстата о снижении уровня бедности являются заведомым очковтирательством. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его оценке, такая статистика не отражает реального положения дел в стране.

По данным Росстата, численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения, в сравнении с третьим кварталом 2021 года доля малоимущего населения в РФ сократилась на 0,5 процентных пункта.

Парламентарий обратил внимание, что, по данным того же Росстата, реальные зарплаты россиян снижаются шестой месяц подряд, а по оценке правительства, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизятся на 2,2%.

«Выходит, доходы людей постоянно падают, а число бедных при этом сокращается. Что за чудеса?! Сей социально-экономический феномен объясняется только горячим стремлением Росстата показать приятные цифры и достижения в борьбе с бедностью своего начальства из Минэкономики: если не по всем показателям, то хотя бы по отдельным позициям. Чтобы не случалось таких вот «загогулин», мы давно предлагаем переподчинить Росстат напрямую президенту страны», – пояснил политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что значение границы бедности для третьего квартала текущего года, по версии Росстата, непостижимым образом оказалось ниже величины прожиточного минимума, установленного во втором квартале на уровне 13 919 рублей.

«Прожиточный минимум считают, исходя из стоимости потребительской корзины, состав которой давно и безнадежно устарел и не отражает реальные траты граждан. Попробуйте прожить меньше чем на 14 тысяч! Однако Росстату даже такая сумма показалась слишком высокой. И понятно почему: чем ниже граница бедности, тем меньше численность самих бедных, тем благополучнее статистическая картинка. Только это уже даже не бедность, господа очковтиратели, а самая настоящая нищета, в которой живут свыше 15 миллионов наших сограждан!» – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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