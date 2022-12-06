Более 3,5 млн рублей пытался пронести пассажир из Белграда через Шереметьевскую таможню

Мужчина, прибывший в Москву авиарейсом из Сербии, пытался незаконно ввезти 3,7 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» должностным лицом таможни был остановлен 41-летний гражданин Российской Федерации, пытавшийся переместить через таможенную границу 3,7 млн рублей. Мужчина прибыл рейсом Белград – Москва», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе устного опроса пассажир заявил таможенникам о наличии у него около 2,5 млн российских рублей. Однако в результате досмотра в его багаже инспектор обнаружил 3,7 млн рублей. Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 51 305 долларов, что по курсу ЦБ России – 3 098 134 российских рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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