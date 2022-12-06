«Полная безответственность…» В Госдуме возмущены атаками на российские аэродромы

Атака беспилотниками аэродромов Курска и Энгельса стала возможна из-за полной безответственности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Сегодня беспилотниками был атакован аэропорт в Курске. До этого были атакованы две базы стратегических бомбардировщиков. Мы считаем, что это происходит и потому, что у нас как бы полное табу на заслушивание Минобороны. У нас что, следующая Москва будет? Мы не хотим сеять панику, но мы считаем, что надо спрашивать с уполномоченных лиц. Потому что если у нас в Энгельсе – это главная база наших стратегических бомбардировщиков, можно так запросто атаковать ее, то чем занимается ФСБ, МВД, Росгвардия?» – возмутился Коломейцев.

Депутат также обратил внимание, что на стратегических объектах должна быть усилена система безопасности, чтобы подобные инциденты не повторились. «Это говорит или о том, что у нас, к сожалению, люди, прежде всего, управляющие до сих пор не мобилизовали сами себя. Второе – это говорит о полной безответственности, потому что мы глубоко уверены, если мы не мобилизуемся, если мы не осознаем также, как на передовой, что своих солдат надо одевать, обувать, обогревать и кормить не населению, а всем – сначала должны этим заниматься Вооруженные силы», – подчеркнул он.

«Надо четко убрать все те навалы, которые сделал [глава Минобороны в 2007-2012 годах Анатолий] Сердюков, проводя реформу Вооруженных сил. Надо восстановить интендантские службы, военные училища и всю систему управления, чтобы ей управляли, прежде всего, люди военные, сведущие», – полагает депутат.

При этом парламентарий подчеркнул необходимость контроля. «Перезрела необходимость… строго спросить с уполномоченных лиц, насколько мы готовы? Мы же ведем войну. Можно называть ее как хотите, но, если вы разбомбили всю энергетическую систему соседней страны, ну они-то все равно будут отвечать, и отвечают», – заявил Коломейцев.

Сегодня утром на аэродроме Курска из-за атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что утром 5 декабря Киев совершил попытки нанесения ударов беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области.

Москва, Мария Соколова

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