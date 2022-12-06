Дух 1917 года может вернуться: депутат Госдумы оценил экономическую политику в России

Россия не преуспеет в военных победах и «возбудит» революционный дух 1917 года без реальной ответственности чиновников за принимаемые решения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Как считает политик, России нужно кардинально менять экономическую политику и отстранить ее проводников, из-за которых страна теряет тысячи предприятий и миллиарды резервных средств.

По его оценке, враги используют информацию убежавших заграницу бывших госслужащих, что наносит колоссальный ущерб безопасности РФ. «Америка нам показывает все наши слабости, потому что их сдали все эти негодяи, которые убежали, и сегодня поэтапно оставляют посты. Почему им дают возможность выехать – Чубайсам?!.. Это люди, которые нанесли нам колоссальный ущерб. Почему у нас, несмотря на колоссальные потери ФНБ (Фонда национального благосостояния), продолжает управлять Банком России [Эльвира] Набиуллина? Только переоценка принесла убытков Фонду национального благосостояния (ФНБ) 4 млрд (рублей) – у нас просто взяли и отняли. Ну, найдите еще одну страну и одно предприятие найдите, где человек взял и растранжирил ресурсы и не понес никакой ответственности», – пояснил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание связь военных успехов и финансово-экономической политики, когда «деньгами государства занимается непонятно кто». «Не может дальше существовать экономика освоения денег, должна восстановиться экономика решения проблем, а деньги – это второстепенный элемент решения этих проблем... Почему Советский союз первым из стран-участниц Великой Отечественной войны в 50-м году восстановил все промышленные предприятия? Да потому что существовала изобретенная китайцами в 12-м веке и примененная Сталиным в 30-м году двухконтурная система, когда Госбанк Советского союза эмитировал деньги, и никто иной. А кто сегодня у нас эмитирует деньги? Неуполномоченное лицо, которое не отвечает за интересы государства, как и государство не отвечает за интересы Банка России», – констатировал он.

«В результате в 19-м году прибыли банковского сектора составили 1,7 трлн, в 20-м году – 2,4 трлн, в 21-м году – 1,6 трлн. А при этом обанкрочены десятки тысяч предприятий. Именно это является причиной наших неудач на фронте… Потому что воевать за Дерипаску, Чубайса и других или все-таки за народное благосостояние и с верой в то, что тебя не забудут?!... Поэтому надо фундаментально переосмысливать и очень быстро переделывать, и строить мобилизационную систему экономики. В противном случае, как это ни парадоксально, но мы можем в этой войне не преуспеть», – подчеркнул депутат.

При этом Коломейцев полагает, что у государства снова должна появиться идеология, а за неправомерные решения наделенных властью лиц должно следовать серьезное наказание. «У фермеров на стадии перерегистрации путем коллективного давления латифундистов, крупных земельных собственников, аффилированных с ними судей, прокуроров, в принципе идет повторный отъем земель... Но те, кто пытается сопротивляться, – в том числе, идет поджег имущества, заказные убийства. Причем мне представили факты, на которые не реагируют правоохранительные органы… Это недопустимо. И это тоже характеризует то, что власть внизу не осознает опасности момента, который есть сегодня у нас в мире и в стране», – заявил он, комментируя ситуацию в Краснодарском крае.

«Если не вернем идеологию в Конституцию, если мы не поднимем спрос – те, кто обличен законом должны иметь значительно большее наказание, это и полицейские, и судьи, и прокуроры... То есть, должна быть ответственность за неправомерное решение и участие в скрытых ОПГ (организованных преступных группировках). Иначе мы просто опять возбудим дух 17-го года прошлого века. К сожалению, напомню, он произошел после Первой мировой войны, где такой же беспредел и безволие власти постепенно нарастали», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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