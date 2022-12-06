Госдума поддержала поправку о трудоустройстве мобилизованных россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла поправку в Трудовой кодекс, призванную защитить трудовые права мобилизованных граждан.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой они не останутся без работы. «Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника», – уточнил он.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, данная норма распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация.

Москва, Светлана Антонова

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