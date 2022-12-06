«Совершенно смехотворны»: лидер ЛДПР назвал недостаточным предложенный правительством РФ уровень МРОТ на 2023 год

Недостаточным и смехотворным является предложенный правительством РФ размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 16 242 рубля, принятый сегодня Госдумой во втором чтении. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«16 с небольшим тысяч рублей – недостаточно. Наши поправки были о 20 тысячах рублей. Сейчас внесли законопроект о 30 тысячах рублей. После уплаты налога суммы становятся совершенно смехотворными. Прожить на них архисложно. Мы должны сегодня, находясь в условиях беспрецедентных внешних санкций и рестрикций на нашу национальную экономику, особо заботиться о каждом человеке и о каждой семье», – подчеркнул Слуцкий.

Сегодня Госдума приняла во втором чтении разработанный правительством законопроект о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рубля. В ходе второго чтения депутаты, в частности, одобрили поправки, которые изменяют порядок установления этого показателя. В 2023-2024 годах за основу при исчислении МРОТ будет браться не медианная зарплата, а темпы роста размера прожиточного минимума. Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению зарплаты около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин дал указание профильным комитетам подробно изучить предложение лидера ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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