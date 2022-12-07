В России под угрозой ликвидации оказалась общественная экологическая экспертиза, – депутаты Госдумы

В России под угрозой существования оказался институт независимой общественной экологической экспертизы, что может обернуться обострением проблем с коррупцией и экологией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сегодня в Госдуме представители оппозиционных фракций, выступая на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политики выразили возмущение, что это происходит на фоне ужасающей статистики – более миллиона заболевших и тысячи погибших от экологических проблем россиян.

В частности, депутат от «Новых людей» Георгий Агапов обратил внимание, что запланированные нововведения поставят под «серьезную угрозу независимость общественной экологической экспертизы и будет влиять на экологическую безопасность России». «Мы озвучивали ужасающую статистику. У нас порядка 7 тысяч случаев смертей и более миллиона случаев заболеваний происходят фактически из-за качества атмосферного воздуха», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что госорганы планируют проводить аттестацию руководителей и экспертов общественных комиссий. «Такая аттестация противоречит в принципе самостоятельности и независимости субъектов общественного контроля, так как создает возможность для госорганов власти влиять на аттестацию таких экспертов. Предлагаем исключить возможность такого влияния и сохранить независимость общественной экологической экспертизы, иначе она перестанет быть эффективным инструментом гражданского контроля», – заявил Агапов.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов со своей стороны подчеркнул, что законопроект «вызвал большое возмущение в обществе и широкий резонанс в экологической среде». «Фактически создается механизм, когда госорганы будут определять, кто допущен к проведению экологической экспертизы, а кто не допущен. Во-вторых, создаются условия, при возникновении двух или более субъектов проведения общественной экологической экспертизы, эти комиссии должны сливаться, что фактически исключает проведение независимой общественной экологической экспертизы. Кроме того, возникает ситуация, при которой в случае проведения общественной эко-экспертизы не допускается передача проектной документации в публичную сферу, третьим лицам», – пояснил он.

«Получается, что единственный механизм, который был у общественности для того, чтобы иметь полноценную правильную, реальную информацию о строящихся опасных экологических объектах, будь то полигон твердых коммунальных отходов или новая скважина, или мусоросжигательный завод вблизи населенного пункта, этого механизма мы лишаемся», – заявил депутат.

«Этот законопроект полон коррупциогенных факторов. Принятие этого законопроекта в том виде, в котором сегодня он имеется, приведет к фактической ликвидации института общественной экологической экспертизы в нашей стране, что конечно же недопустимо», – заключил Михайлов.

Москва, Мария Соколова

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