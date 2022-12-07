В Госдуме сообщили о проблемах с выплатами добровольцам СВО

Выплаты денежного довольствия добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции России на Украине, до сих пор не приравнены к выплачиваемым военнослужащим. Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой срочно решить эту проблему.

«Сегодня я в соавторстве с моим коллегой, депутатом от Новосибирской области Александром Аксененко написал письмо в адрес председателя правительства о выплатах нашим добровольцам. Напомню, что вступил в силу закон, по которому добровольцы приравниваются к нашим военнослужащим, которые служат по контракту и воюют на фронтах нашей братской Украины, освобождая ее от нацизма. Тем не менее выплат, родственники пишут, никаких для добровольцев нет», – сообщил Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик сообщил, что в его адрес поступило много обращений от семей добровольцев с просьбой разъяснить порядок выплаты денежного довольствия. «Самая большая проблема, по их словам, заключается в том, что у мобилизованных и добровольцев выплаты до сих пор остаются разные. Добровольцам, например, не полагается единовременная выплата в размере 195 000 рублей и ежемесячное денежное довольствие в размере 195 000 рублей. Такие выплаты положены гражданам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, то есть с 21 сентября 2022 года. Соответственно, людей интересует, будет ли пересмотрен порядок предоставления и объем денежного довольствия добровольцев», – пояснил он.

«Близкие родственники обращают внимание на несправедливость в отношении добровольцев, заключивших контракт менее чем на один год. Многие из них старше 40 лет, они заключили краткосрочный контракт, готовые его продлить, но, как выясняется, сделать это непросто. Проблем много, и их нужно срочно решать», – подчеркнул политик.

«Ни 195 тысяч единовременных, ни ежемесячного довольствия. Это несправедливо, коль скоро законом мы утвердили равенство. Это равенство должно, в том числе, проявляться в оплате их ратного труда. Надеюсь, председатель правительства положительно ответит на наш запрос», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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