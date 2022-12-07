«Очень печально»: лидер «эсеров» обрушился с критикой на думских «единороссов»

Большинство депутатов Госдумы в лице представителей «Единой России» следует решениям правительства, опасаясь голосовать за важные законопроекты по совести. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Несмотря на то, что в Конституции записано, что ветви власти самостоятельные и независимые, «Единая Россия» смотрит в рот правительству и сидят как мышки, боятся. А ведь они же представляют народ! Ребята, голосуйте по совести, голосуйте сердцем, что хотят люди! Нет, они, к сожалению, выполняют именно то, что скажет исполнительная власть. Это очень печально», – заявил Миронов.

Политик подчеркнул, что продолжит убеждать думское большинство в правоте своих инициатив. «Мы будем настаивать, будем вновь это вносить. Надеюсь, рано или поздно мы убедим большинство Госдумы», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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