Госдума одобрила кредитные каникулы для россиян, оказавшихся в трудной ситуации

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору или займу. Документ дает право заемщику обратиться к кредитору с требованием предоставить кредитные каникулы до шести месяцев.

Согласно законопроекту, отсрочка будет распространяться на автокредитование и потребительские кредиты, размер которых не превышает определенного правительством значения. Дата начала кредитных каникул не может отставать от обращения заемщика более чем на месяц. Такое право дается заемщику однократно за время действия кредитного договора при условии снижения его среднемесячных доходов более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

Сведения о предоставлении такой льготы будут отражаться в кредитной истории заемщика, но не будут ее ухудшать.

Документ предусматривает также запрет на начисление штрафов и пени во время кредитных каникул, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, чтобы исключить риски недополучения доходов кредиторами.

Москва, Мария Соколова

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