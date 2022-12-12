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Понедельник, 12 декабря 2022, 16:29 мск

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Гражданина Израиля задержали в Домодедово с партией наркосодержащих таблеток

Пассажир авиарейса Стамбул – Москва пытался незаконно ввезти в Россию лекарственные препараты с психотропными и наркотическими составляющими. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Гражданин Израиля, прибывший рейсом Стамбул – Москва, следовал через «зеленый» коридор международного зала прилета. В ходе таможенного досмотра багажа пассажира были обнаружены четыре разных препарата в 40 блистерах. Общее количество таблеток составило 375 штук», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили таможенники, по результатам экспертизы установлено, что 185 таблеток содержат психотропные вещества диазепам, 150 – метилфенидат (риталин), еще 40 – наркотическое средство оксидон (текодин). Все перечисленные вещества подлежат контролю в Российской Федерации.

В ФТС подчеркнули, что незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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