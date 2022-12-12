российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 декабря 2022, 16:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Каратели СБУ расстреляли 20 жителей Херсонской области за сотрудничество с Россией

Фото: glavcom.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области расстреляли 20 человек за сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», – сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что сейчас сотрудники СБУ готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане – «жертвы российских репрессий».

Эвакуацию жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра провели в октябре-ноябре из-за риска обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.

Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

Берислав, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

На Украине похвастались разработкой дальнего дрона-камикадзе / Володин потребовал от ФРГ и Франции компенсаций жителям Донбасса после слов Меркель / Путин признал, что СВО на Украине нужно было начать раньше / Российские войска пресекли наступление ВСУ на Южно-донецком направлении / В Киеве возможен «дворцовый переворот»: США готовятся до 2025 года подогревать кризис на Украине / Пали смертью героев: Суконкин обратил внимание на подвиг двух летчиков из ЧВК «Вагнер» / Бизнесмен Пригожин констатировал, что ВСУ удается удерживать населенный пункт Опытное / Российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,