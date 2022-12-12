Каратели СБУ расстреляли 20 жителей Херсонской области за сотрудничество с Россией

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области расстреляли 20 человек за сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», – сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что сейчас сотрудники СБУ готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане – «жертвы российских репрессий».

Эвакуацию жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра провели в октябре-ноябре из-за риска обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.

Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

Берислав, Андрей Дорофеев

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