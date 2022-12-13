«Топчемся на месте»: Зюганов обратился к Путину о необходимости смены социально-экономической политики

России нужно изменить социально-экономическую политику, используя опыт Советского союза. Об этом заявил сегодня в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик предложил президенту РФ Владимиру Путину для сплочения общества накануне 100-летия СССР обратиться к россиянам.

«Считаю, что президент накануне 30 декабря мог бы обратиться к стране, ибо эта дата максимально способствует сплочению нашего общества. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что советская власть совершила пять выдающихся подвигов. Благодаря им мы здесь живем, говорим на родном языке, веруем в наши верования и делаем все для того, чтобы было счастливое будущее у нашей державы», – подчеркнул Зюганов.

«Главный подвиг – советская власть спасла российскую 1000-летнюю государственность. Не просто спасла, а преумножила. Она совершила второй подвиг – подвиг созидания. Фактически страна не умела производить ни одной сложной машины, а 41-й год встретила лучшей техникой», – пояснил лидер КПРФ.

Политик обратил внимание, что в советские времена также был совершен «уникальный подвиг человечности», о котором «человечество мечтало всю жизнь». «Представьте, женщине объявили декретный отпуск – 3 года ухода за ребенком с правом сохранения рабочего места, с правом получать на молочной кухне бесплатные продукты до 3-х лет, бесплатного детского сада, яслей, учебы в школе, университете. И первого рабочего места с полным правом защитить того, кто получил это место, – в ближайшие 3 года ни один самый злой директор без ведома профсоюза не мог уволить такого труженика. Нигде в мире никогда ничего похожего не было», – констатировал он.

Особое внимание Зюганов уделил победе Советского союза в Великой Отечественной войне. «Сам факт погрома и разгрома фашистского Рейха, который готов был опутать колючей проволокой с коричневыми метастазами всю планету, разгром его легендарной Красной армией – этот подвиг и сегодня показывает нам пример, как надо сражаться, освобождая Украину от натовского нашествия, бандеровщины и фашизма», – подчеркнул он.

«И еще один уникальный подвиг, он сегодня нас охраняет, это называется ракетно-ядерный паритет. Мы сумели всего за 12 лет создать такие системы и силы, которые заставили американцев сесть за стол переговоров. Ричард Милхауз Никсон (президент США в 1969-1974 гг) прилетел в Москву в 1972 году и сказал: сегодня СССР – супердержава, сверхдержава, мы уважаем сильных, умных, успешных, готовы сесть за стол переговоров сокращать ракетно-ядерные вооружения и договариваться о запрещении испытаний ядерного оружия. Вот если мы собираемся сегодня вновь побеждать, мы должны опереться на эти пять великих подвигов», – заявил Зюганов.

Как полагает лидер КПРФ, стране надо сменить социально-экономический курс с опорой на советский опыт. «Наша программа лежит на столе у президента. 22 (декабря) он будет проводить Государственный совет по вопросам молодежи. Молодежь должна знать и любить свою историю, гордиться подвигами своих отцов и дедов, своих пращуров. Молодежь должна иметь право бесплатно учиться, иметь хорошую трудовую закалку. А для этого нужна программа созидания. Такую программу советская власть предложила с первого дня. В 1917 году мы от американцев по среднему возрасту отставали на 17 лет. Через 50 лет мы обогнали американцев, французов и всех остальных», – отметил он.

«Сегодня мы 10 лет топчемся. Страна последние 3 года потеряла 2 млн, и в этом году еще миллион – 3 млн своих сограждан. Это свидетельствует о том, что курс надо менять, социальная политика должна защищать граждан, а те, кто имеет деньги, обязаны вкладывать в развитие своего производства, платить хорошие налоги и осваивать самые новейшие технологии», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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