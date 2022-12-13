Школьные автобусы освободят от сборов на платных дорогах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в закон, которые предусматривают отмену оплаты проезда по платным дорогам для школьных и детских автобусов.

На сегодняшний день такое право есть у рейсовых автобусов, аварийно-спасательных и почтовых служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.

Документ вносит изменения закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и распространяет право льготного проезда или проезда без взимания платы по платным дорогам на школьные автобусы. Причем, это коснется как междугороднего, так и международного сообщения.

«Принятие законопроекта снизит финансовую нагрузку на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

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