В Госдуме одобрили финансовые гарантии прав россиян, вложившихся в негосударственные пенсионные фонды

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении пакет законопроектов по гарантиям прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Планируется, что этой сфере на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будет создана система по аналогу страхования банковских вкладов.

Предполагается, что гарантийными случаями будут являться аннулирование лицензии или банкротство НПФ. На этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера в 1,4 млн рублей, как и при страховании банковских вкладов. На этапе выплат будет предусмотрена гарантия получения «любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, деятельность НПФ «обладает особой социальной значимостью и требует обеспечения высокого уровня защиты прав граждан» в связи с тем, что на конец 2021 года 6,2 млн граждан доверили НПФ формирование своих пенсионных сбережений по программам НПО. Общий объем вложений составил почти 1,6 трлн рублей. Выплаты негосударственной пенсии за 2021 год составили 76,3 млрд рублей для 1,5 млн человек.

Предполагается, что новые нормы после окончательного одобрения закона вступят в силу с 2023 года.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»