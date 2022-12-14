В Госдуме назвали главные проблемы российского сельского хозяйства

Российское сельское хозяйство столкнулось с рядом серьезных проблем, без решения которых поступательное развитие отрасли, как минимум, будет затруднено. Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, борщевик способен за ближайшие 10 лет захватить сельхозугодия всех сельхозземель западной части страны. При этом политик в числе главных проблем назвал зависимость России от импорта семян.

«Одна из самых острых проблем, как ни парадоксально, размножение борщевика и других вредных сельхозкультур… Борщевик делает непригодными миллионы гектаров сельхозплощадей. Вся западная часть страны может быть захвачена борщевиком в ближайшие 10 лет. Так что как ни странно слышать, но нам нужна некая федеральная программа борьбы с борщевиком», – заявил Слуцкий в Госдуме перед «правительственным часом» с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

Парламентарий также обратил внимание на зависимость России от импорта семян для растениеводства. «В этом году, правда, параметр снизился с 65% до 60%. И все равно цифра очень высокая», – подчеркнул он.

Слуцкий предложил Минсельхозу «резко либерализировать правила торговли своим урожаем для наших огородников». «Допустить регистрацию индивидуального предпринимательства, предприятия в уведомительном порядке, без лишней бумажной волокиты», – пояснил лидер ЛДПР.

Москва, Мария Соколова

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