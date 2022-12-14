«Диспаритет»: думские коммунисты раскритиковали Минфин за недофинансирование АПК

Агропромышленный комплекс России по-прежнему недофинансируется – потери аграриев от ввода акциза на вывоз зерна сопоставимы с годовым объемом госсредств, выделяемых всей отрасли. Об этом заявил сегодня депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов перед «правительственным часом» с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. По оценке парламентария, недофинансирование сельского хозяйства напрямую отражается на здоровье россиян.

«В РФ недофинансируются вопросы сельского хозяйства и результатом этого становится некачественное питание жителей России, а результатом этого становится некачественное здоровье жителей России. Изменить ситуацию можно, и мы предлагаем поменять финансовую политику, в первую очередь, финансового блока – министерству финансов РФ направлять на проблемы сельского хозяйства не 480 млрд рублей в год, а гораздо бОльшие суммы», – заявил Бессонов.

Депутат обратил внимание на проблему с плодородием почв во всех регионах РФ. «Повышение плодородия почв можно осуществлять только с помощью органических удобрений. Это увеличение поголовья крупного рогатого скота. Правительство, к сожалению, ничего этого не слышит и ежегодно поголовье крупного рогатого скота уменьшается, и уменьшается плодородие почв», – подчеркнул он.

Бессонов полагает, что ситуацию еще больше усугубляет введение акцизов на вывоз зерна и жидкую сталь. «В результате введения пошлины на вывоз зерна сельхозпроизводители РФ потеряли в районе 450 млрд рублей. Три тысячи рублей на тонну, 150 млн тонн урожая, умножьте и получите потери селян из-за этой пошлины. Одновременно правительство приняло решение о вводе акциза на жидкую сталь. В результате конечная продукция, металлоизделия – это трактора, комбайны отечественного производства подорожали из-за этого акциза. И получается еще более увеличивается диспаритет цен», – пояснил депутат.

«В результате введения государственной пошлины на зерно, РФ получила в кубышку деньги, и подешевело зерно. Но на сколько уменьшилась стоимость конечной буханки хлеба в магазинах? Она не только не уменьшилась, она даже подорожала. В результате деятельности правительства банковская сфера в 21-м году получила прибыль 2,4 трлн рублей, акционерам «Газпрома» выплатили по результатам первого полугодия 22-го года 1,2 трлн рублей. И сравните затраты на сельское хозяйство – 480 млрд рублей. Напомню, что акционерами «Газпрома» 16% являются американцы. И как мы собираемся побеждать в этой операции, если финансы РФ работают на наших врагов? Ситуацию нужно менять», – констатировал Бессонов, заключив сожалением, что «финансовый блок правительства пока наших советов не слышит и не прислушивается».

Сегодня в Госдуме прошел «правительственный час» с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым о текущей ситуации в отрасли и задачах на 2023 год. Глава профильного комитета Владимир Кашин предложил провести большие парламентские слушания по вопросам сохранения посевных площадей. Спикер верхней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал идею с конкретикой – провести такие слушания в феврале с приглашением представителей регионов, профильных ведомств и контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба. «Принятый ранее закон, где речь как раз шла о возврате земель для использования, как мы видим, недостаточно эффективно работает», – отметил Володин, добавив, что также необходимо рассмотреть вопросы более эффективного использования земли.

Москва, Мария Соколова

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