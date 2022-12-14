Пакет законопроектов об ужесточении наказаний за диверсионную деятельность принят в первом чтении

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в первом чтении блок законопроектов, направленных на защиту от террористической и диверсионной угроз. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов – принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», – заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий.

В частности, за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии.

Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии – от 10 до 20 лет.

Вносятся изменения и в другие законодательные акты, в частности в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, – эта информация будет признана запрещенной. По действующему законодательству уже запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, об изготовлении, переделке, ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Кроме того, приняты в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма: счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»