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Среда, 14 декабря 2022, 17:39 мск

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Военным пенсионерам, возобновившим службу, планируется сохранить повышенные пенсии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о сохранении повышенных пенсий военнослужащим, которые уже стали военными пенсионерами и привлечены к выполнению боевых задач.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается». «Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере», – цитирует его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, при возобновлении выплаты пенсии лицам, которым она была приостановлена при поступлении на военную службу в период ведения Вооруженными Силами спецопераций, учитываются оклады, соответствующие воинским должностям и званиям и применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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