Госдума поддержала во втором чтении санкции за публичное осквернение георгиевской ленты

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором чтении законопроект, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает наказание за их публичное осквернение в виде штрафа до 5 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

После окончательного принятия законопроекта органы публичной власти будут обязаны использовать георгиевскую ленту при проведении таких мероприятий, как День победы, а также мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной и с Днями воинской славы.

Москва, Светлана Антонова

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