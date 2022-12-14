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Среда, 14 декабря 2022, 17:40 мск

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Госдума поддержала во втором чтении санкции за публичное осквернение георгиевской ленты

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором чтении законопроект, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает наказание за их публичное осквернение в виде штрафа до 5 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

После окончательного принятия законопроекта органы публичной власти будут обязаны использовать георгиевскую ленту при проведении таких мероприятий, как День победы, а также мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной и с Днями воинской славы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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