Госдума поддержала закон о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» о предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и другим льготным категориям граждан права на бесплатное получение социальных услуг.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, документ коснется ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, граждан, работавших на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских базах, аэродромах и других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов.

Кроме того, решение имеет важное значение для комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

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