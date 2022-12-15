«Какая-то странная война…» КПРФ в Госдуме выступила с обвинениями в адрес правящей элиты

В России представители правящей элиты продолжают действовать в интересах олигархии, что мешает скорейшему завершению специальной военной операции (СВО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик назвал абсурдом в состоянии войны продолжать снабжать противника стратегическим сырьем и платить взносы в международные организации.

«Сегодня произошел самый массовый обстрел городов Донбасса. И с нашей точки зрения это происходит потому, что у нас идет какая-то странная война. С одной стороны, мы проводим специальную военную операцию (СВО), с другой – нашим оппонентам поставляем, в том числе, стратегическое сырье – аммиак, нефть, газ, алюминий и другие материалы. Мы считаем это недопустимым», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание на «абсурдность» ситуации, когда «нам объявлена война, а мы продолжаем платить взносы во все международные организации и выполнять их условия». «24 февраля стало в принципе Рубиконом, который изменил мир и в геополитическом, и в военном, и в экономическом отношении. Но, с нашей точки зрения, мозги у нашей управляющей элиты пока не изменены. И мы понимаем, почему... Потому что, к сожалению, она пока служит интересам олигархии, которая периодически вмешивается в переговорный процесс, которая не дает, по мнению некоторых экспертов, раздолбить ключевые узлы поставки вооружений… Мы считаем это недопустимым, и будем продолжать требовать более решительных действий в отношении реализации СВО», – сказал Коломейцев.

«Неправильно, когда мобилизованных мобилизовали, они водку пьют, а их никто не тренирует. Если нет у вас возможности, сначала реализуйте возможности, восстановите 67 закрытых [главой Минобороны в 2007-2012 гг Анатолием] Сердюковым (военных) училищ. Возьмите проинвентаризируйте, кто вам нужен. А так получилось, что либеральная вся молодежь и призывники двинули – миллион за кордон. Причем, обратите внимание, мы больше всех льгот дали айтишникам, но первыми 350 тысяч убежало именно айтишников. Вот и получается щит державы…» – заявил Коломейцев.

В этой связи депутат сообщил, что представители фракции КПРФ внесли в Госдуму четыре законопроекта, «которые при принятии должны положить конец этому». «Первое. Это закон о денонсации соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений с недружественными странами. Потому что какая защита, если у нас взяли и реквизировали 400 млрд золотовалютных резервов, а через переоценку мы потеряли еще 4 трлн Фонда национального благосостояния? Второй – о приостановлении действия режима наибольшего благоприятствования в отношении товаров, групп товаров и услуг, происходящих из стран, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских товаров. Третье – о признании утратившим силу постановления Верховного совета о ратификации соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития. И четвертый – о признании утратившим силу постановления о вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития», – уточнил он.

Парламентарий также напомнил, что ранее был внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). «Напомню, что наша фракция во время внесения этого, так называемого, Марракешского соглашения на ратификацию, мы единственные, кто собрали 117 депутатов и сдали в Конституционный суд, а это процедура крайне сложная, надо было нотариально заверить все подписи, все страницы. В чем была наша претензия? 49 тысяч страниц соглашения не были переведены на русский язык. Получается так, что все наши оппоненты об условиях знали заранее, а наши производители не знают до сих пор», – подчеркнул депутат.

«Эти вопросы требуют скорейшего пересмотра и мобилизации действий правительства… Мы уверены, если не перейти на мобилизационную экономику, ничего у нас не получится», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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