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Четверг, 15 декабря 2022, 16:30 мск

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Суд продлил арест экс-замминитра транспорта РФ Токарева

Суд продлил арест бывшего заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого в хищении средств, выделенных на строительство дорог. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Хорошевским районным судом города Москвы 15.12.2022 г. вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс- заместителя Министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18.01.2023 г.», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что второму фигуранту по уголовному делу Александру Иванову на тот же срок продлено содержание под домашним арестом.

Как сообщалось ранее, Токарев был задержан 19 января текущего года. 21 января суд впервые принял решении о его заключении под стражу.

По данным газеты «Коммерсантъ», следствие считает, что в 2016-2018 годах Токарев, работая в должности замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой», похитил средства, выделенные на содержание и ремонт дорог в Краснодарском крае. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по статье – до 10 лет колонии.

По этому же делу в январе силовики ранее задержали бывшего главу «СпецТрансСтроя» Юрия Рейльяна.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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