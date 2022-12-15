Многодетным отцам разрешат добровольно записываться в мобрезерв

Госдума приняла сегодня в первом чтении поправки в федеральные законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе», которые предоставят гражданам, имеющим трех и более детей, возможность добровольно поступать в мобилизационный людской резерв. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т. е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении.

Кроме того, в соответствии с поправками, «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве».

Москва, Андрей Дорофеев

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