Глава молдавской Службы безопасности обвинил Россию в подготовке «нового наступления» на республику

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Россию в подготовке вторжения на территорию республики. При этом он не привел доказательств своих слов, сообщает РИА Новости.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже – в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», – заявил Мустяцэ в интервью телеканал TVR Moldova.

Он полагает, что целью этих действий будет объединение с Приднестровьем.

При этом Мустяцэ назвал высоким риск самого вторжения, но не знает, ограничится ли оно только территорией Приднестровья.

Как сообщил телеканал TVR Moldova, в СБ Молдавии допускают, что целью этих действий может служить использование боеприпасов, хранящихся на складе в приднестровском селе Колбасна.

Склад, расположенный недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»