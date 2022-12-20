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Вторник, 20 декабря 2022, 11:55 мск

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Госдума утвердила новый статус для георгиевской ленты: ее публичное осквернение будет строго караться

Сегодня Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, который наделяет георгиевскую ленту статусом символа воинской славы России. Теперь ее публичное осквернение предполагает административную и уголовную ответственность.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому – в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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