«Рыбы и судов нет, а денежки тю-тю…» – в Госдуме назвали «полным бредом» новый закон о рыболовстве

Полным бредом назвал принятие так называемого закона о рыболовстве лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, через 2-3 года ситуация повторится уже с третьим этапом перераспределения квот, а новые суда вряд ли появятся в заявленном количестве.

«Ключевая поправка, которая переносит ввод действия этого закона на 3 года – на 1 января 26-го года, отклонена. Мы будем требовать, и вчера на Совете Думы я специально заострил на этом вопрос, чтобы эта поправка была вынесена на отдельное голосование. Мы, конечно, эту поправку поддержим, но в целом голосовать за этот закон нельзя», – заявил Миронов.

Политик обратил внимание на «сермяжную правду этого закона, за который бьются с упорством, достойным лучшего применения». «Суть простая. Вы знаете, что первый этап так называемых отмены квот и переход на аукционы был принят в 15-м году под эгидой замечательной идеи – нам очень не хватает рыболовецких судов. И вот тогда наше государство в лице, прежде всего, правительства, решило – ну, давайте мы вам скажем, если мы даем квоты на вылов рыбы, краба, моллюсков, за это, пожалуйста, стройте корабли. Планы были грандиозные – должны были построить аж 105 судов. Знаете сколько построили? Девять. Денежки закончились, нужно еще денежки. Теперь давайте второй этап», – пояснил он.

«То, что на 15 лет давалось людям, в том числе, малым предприятиям, квоты на вылов краба, моллюсков, минтая, сельди, теперь говорят – нет, ребята, все забираем обратно, будет на аукционах – кто покрупнее, кто больше заплатит, тот и получит. А за это давайте будете продолжать строить. Напомню, строят все эти компании только за счет кредитов. Денежки, которые они зарабатывают на вылове рыбы, они кладут себе в карманы и, называя вещи своими именами, в офшоры. А берут кредиты, которые нужно отдавать», – подчеркнул лидер «эсеров».

По его словам, ситуация повторится через несколько лет, и никаких рыболовецких судов построено не будет. «Чем закончится и ради чего этот закон? Сейчас опять возьмут кредиты, никаких судов не построят и годика через 3-5 придут в правительство и скажут – правительство, чего-то нам хреновато живется, бедновато, давайте простим нам эти кредиты. И простят! Все! Наши бюджетные деньги – рыбы нет на столах, денежки тю-тю, судов нету. Вот что этот закон. Поэтому категорически мы будем голосовать против. Бред полный!» – подчеркнул Миронов.

По его словам, такие изменения в закон о рыболовстве лоббируют 2-3 компании. «Очень жаль, что правительство идет на эти действия, как будто не понимает, ради чего все это делается. Я объяснил по-простому. Увидите, так оно и будет. Нисколько не сомневаюсь», – заключил политик.

Сегодня на пленарном заседании Госдума окончательно одобрила законопроект о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, который касается изменения механизма распределения инвестиционных квот на добычу водных биологических ресурсов. Документ предусматривает изъятие у пользователей в 2023 году и дальнейшее перераспределение всей квоты на вылов крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, которые по действующим договорам были закреплены до 2033 года.

Как отмечают в правительстве, инициатива разработана в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов и направлен на дальнейшее развитие механизма инвестиционных квот.

Счетная палата представила отрицательное заключение из-за негативных последствий поправок для рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей.

В заключении комитета Госдумы по конкуренции говорится, что заложенная в законопроект цель по развитию конкуренции в отрасли достигнута не будет. «Новое правовое регулирование, напротив, приведет к ограничению конкуренции, перераспределению сырьевых ресурсов в пользу крупных финансовых групп и, как следствие, к развалу и банкротству действующих предприятий малого и среднего бизнеса», – отмечается в документе.

Кроме того, как считает комитет, «систематическое изменение законодательства по вопросу распределения квот приводит к отсутствию возможностей долгосрочного планирования, вызывает ухудшение инвестиционного климата и недоверие, как у действующего бизнеса, так и потенциальных инвесторов».

Москва, Мария Соколова

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