«Просто штампует»: Госдума своими решениями подрывает собственный авторитет

Нижняя палата российского парламента своими действиями снижает собственный авторитет и превращается в место, которое опять штампует спущенные сверху решения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, в настоящее время резко снизилось качество подготовки рассматриваемых законопроектов.

«Сегодня (на пленарном заседании Госдумы) планируется (рассмотреть) 78 вопросов. Безусловно хочется обратить внимание на резкое снижение качества подготовки вопросов. В соответствии с регламентом депутаты должны получать повестку дня за трое суток до пленарного заседания. Сегодня мы ее получили с утра», – констатировал Куринный.

Парламентарий обратил внимание, что в комитетах, которые готовят вопросы к рассмотрению на пленарном заседании, «нет большого порядка». «Например, комитет по госстроительству умудрился потерять часть поправок КПРФ, которые мы вносили к очень важным законам», – подчеркнул он.

«То же самое касается и вообще практики переписывания законопроектов ко второму чтению. Она стала, к большому сожалению, в последнее время широко распространенной. Даже касаемо закона о биометрии. Был внесен один проект закона, который фактически полностью был переписан ко второму чтению, увеличен на 15 страниц и нам предлагается его быстренько принять и довериться в данном случае решению профильного комитета – точнее, лидеров этого комитета, о том, что они учли все недоработки, все недостатки и все будет замечательно», – пояснил Куринный.

По его мнению, такая же практика переписывания коснулась целого ряда других законопроектов. «В прошлый раз поправками было внесено изменение в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми правительство РФ может заимствовать на следующий год до 900 млрд рублей. Почти триллион рублей – это в обход бюджета, в обход первого чтения, в обход какого-либо обсуждения. Это сделано во втором чтении путем внесения соответствующей поправки», – пояснил он.

«Мы не поддерживаем подобный подход, который снижает безусловно эффективность работы и снижает авторитет парламента, как органа, который обсуждает и принимает решения, а не просто штампует решения, спущенные сверху», – заключил Куринный.

Напомним, Госдума осенью отказалась от прямых трансляций пленарных заседаний.

Москва, Мария Соколова

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