российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 17:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума во втором чтении утвердила пожизненный срок за содействие диверсионной деятельности

Госдума приняла сегодня во втором чтении блок законопроектов, предусматривающий ужесточение наказания за помощь диверсантам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки в Уголовный кодекс РФ касаются содействия диверсионной деятельности, вовлечения, призывов и склонения к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемым станет обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.

В частности, согласно законопроекту за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии.

Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии – от 10 до 20 лет.

Вносятся изменения и в другие законодательные акты, в частности в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, – эта информация будет признана запрещенной. По действующему законодательству уже запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке, ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Кроме того, приняты во втором чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма: счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Ведомственная охрана в России получит право сбивать беспилотники / Госдума одобрила снижение ставок для заемщиков МФО до 292% / «Просто штампует»: Госдума своими решениями подрывает собственный авторитет / Цифровой концлагерь или вредительство? Госдума поддержала во втором чтении создание единой системы биометрических данных россиян / «Рыбы и судов нет, а денежки тю-тю…» – в Госдуме назвали «полным бредом» новый закон о рыболовстве / Госдума утвердила новый статус для георгиевской ленты: ее публичное осквернение будет строго караться / «Втянули голову в плечи и побаиваются»: в Госдуме призвали финансовые власти к наступательной позиции в защите прав российских инвесторов / В Госдуме поддержали идею изменить порядок оплаты ЖКУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума,