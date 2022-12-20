Госдума во втором чтении утвердила пожизненный срок за содействие диверсионной деятельности

Госдума приняла сегодня во втором чтении блок законопроектов, предусматривающий ужесточение наказания за помощь диверсантам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки в Уголовный кодекс РФ касаются содействия диверсионной деятельности, вовлечения, призывов и склонения к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемым станет обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.

В частности, согласно законопроекту за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии.

Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии – от 10 до 20 лет.

Вносятся изменения и в другие законодательные акты, в частности в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, – эта информация будет признана запрещенной. По действующему законодательству уже запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке, ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Кроме того, приняты во втором чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма: счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.

Москва, Андрей Дорофеев

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