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Вторник, 20 декабря 2022, 17:38 мск

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Госдума одобрила снижение ставок для заемщиков МФО до 292%

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам микрофинансовых организаций (МФО) снизится с 365% до 292% годовых. Представители фракция КПРФ голосовали против, подчеркнув, что МФО продолжит зарабатывать на россиянах, и ставку нужно снижать до 33%.

«Спорный законопроект об ограничении процентной ставки по потребительским кредитам. Дело в том, что мы настаиваем на том, что эта процентная ставка должна ограничиваться 33%, как в большинстве ведущих стран. На сегодня профильный комитет предлагает оставить 200 с лишним процентов», – пояснил депутат от КПРФ Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Безусловно, в условиях тяжелой экономической обстановки, в условиях нарастания угрозы, это решение – совершенно не верное, учитывая, что растет просроченная задолженность, закредитованность населения. И фактически эта мера позволяет зарабатывать на наших людях, которые теряют доходы 6-й год подряд, банкам и разного рода МФО», – заключил депутат.

Принятый сегодня во втором чтении законопроект предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита с 365% до 292% годовых, то есть ежедневная ставка опустится с нынешнего 1% до 0,8%. Устанавливается также максимальный размер суммы всех платежей по договору потребкредита или займа сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита. В случае принятия законопроекта эти нормы начнут действовать с 1 июля 2023 года.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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