Ведомственная охрана в России получит право сбивать беспилотники

Работники ведомственной охраны смогут применять специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты. Такую поправку во втором чтении приняла сегодня нижняя палата парламента к законопроекту об усилении контроля за оборотом оружия.

После принятия документа в окончательном чтении соответствующие изменения будут внесены в закон о ведомственной охране. «Поправкой работники ведомственной охраны наделяются полномочиями по применению оружия и специальных технических средств в целях противодействия беспилотным воздушным судам и защиты охраняемых ими объектов», – поясняется в обосновании.

«Такое пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов», – отмечено в документе.

Москва, Мария Соколова

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