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Среда, 21 декабря 2022, 11:28 мск

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Google ввел санкции против депутата Госдумы: заблокирован аккаунт в YouTube

Компания Google ввела санкции против российского политолога, заместителя председателя комитета Госдумы по информационным политике, технологиям и связи Олега Матвейчева. Его аккаунт в YouTube заблокирован.

«У меня заблокирован YouTube. Добрались до меня санкции проклятые. Подписчиков там было 26 тысяч. Главное, что за много-много лет там выложено порядка 700 роликов – там и лекции были различные, и так далее, все полностью заблокировано», – сообщил Матвейчев.

В сообщении Google, которое получил парламентарий, говорится, что «запрещается использовать аккаунт и сервисы Google в нарушение действующих законов об экспортных ограничениях и санкциях».

«Ваш аккаунт и все аккаунты, связанные с ним, могут быть отключены, если в отношении вас или вашей организации действуют санкции, а также если вы выступаете от имени лиц и организаций, которые находятся под санкциями», – пояснили в американской IT-компании.

Стоит отметить, что в настоящее время у Матвейчева остается рабочим резервный YouTube-аккаунт, а также канал на платформе RuTube.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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