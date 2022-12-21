«Хотелось бы нам понять, какова же стратегия…» – депутат Госдумы о противостоянии России и Запада

Россия проводит парадоксальную политику в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, подводя итоги уходящего года на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик выразил недоумение, почему в стране еще не налажен выпуск беспилотников и продолжаются поставки стратегического сырья недружественным государствам. В числе основных проблем парламентарий назвал негативные последствия реформы в армии, которые обострились после начала специальной военной операции (СВО).

«Против России уже введено санкций больше, чем против всех остальных стран… Против нас 10 540, а мы всего – 7 845. Что интересно, основной инициатор всех санкций – США и Великобритания. Но, как это ни парадоксально, меньше всего санкций мы объявили США и Великобритании», – констатировал он.

«Казалось бы, худо может добро принести. Если бы мы реально занимались импортозамещением, а не параллельным импортом, то уже начали бы организовывать рабочие места. Но у нас что происходит? Впервые в мире идет торговля с воюющей страной. Они нам санкции и отъем наших золотовалютных резервов, а мы по-прежнему поставляем им стратегически важное сырье – алюминий, титан, ядерное топливо и другие важные стратегические товары, в том числе, и на Украину – нефть, газ… Но, если у нас арестовали счета, скажите, пожалуйста, это что? Благотворительная помощь? Лично я пока ответ не нахожу», – заявил Коломейцев.

Парламентарий также обратил внимание на еще одну важную проблему – «СВО показало всю зловредность» реформ главы Минобороны в 2007-2012 годах Анатолия Сердюкова. «По мнению экспертов, главная наша проблема в СВО сегодня – отсутствие младших и средних офицеров. 67 училищ (ликвидированы реформой Сердюкова) – это 67 тысяч лейтенантов, которые через 3 года становятся старшими, через 4 – капитанами, еще через 4 – если досрочно не присваивают, майором, и так далее», – отметил он.

«Сегодня, чтобы бойцу нормально собраться на фронт, надо минимум 180 тысяч. Почему это происходит? Потому что интендантская служба развалена Сердюковым, военно-медицинская служба развалена…Мы настаиваем, и в начале следующего года будем проводить слушания об итогах реформы Сердюкова и мерах, которые необходимо предпринять, потому что мы глубоко уверены, что можно себя успокаивать, но на линии фронта гибнут наши люди, причем – с обеих сторон», – подчеркнул депутат.

«И самое главное, непонятно, почему до сих пор не организовано массовое производство беспилотников. Вот американцы уже своей промышленности поставили вопрос и задачу резко увеличить производство БПВА различных типов, как разведывательных, как и «камикадзе», как и атакующих. У нас пробить это дело почти невозможно. Я нашел «кулибиных», которые сделали пять типов БПВА. Причем, пока это единственные в мире, которые возвращаются, – то есть, он до цели дошел, уничтожил цель и возвращается. Это значительно дешевле, чем производство любых сверхсовременных самолетов… потому что самолет стоит миллиарды, а БПВА – 200 тысяч рублей…И хотелось бы нам понять, какова же стратегия и замыслы наших руководителей в этом плане, потому что война не может быть бесконечной, потому что она тратит людские ресурсы, финансовые ресурсы, и, самое главное, она разлагает общество – чем дольше война, тем больше напряжение в обществе», – заявил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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