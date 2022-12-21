Теперь – не больше 292 процентов: Госдума проголосовала за снижение максимальной ставки по микрозаймам

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», которые предусматривают снижение предельной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом, ставка будет снижена с 1% до 0,8% в день. Таким образом, максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых.

Кроме того, документ устанавливает предельную задолженность по кредитам сроком до года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы кредита и займа. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.

Также принят в третьем чтении закон, которым устанавливается требование к кредитным и микрофинансовым организациям рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика по потребительскому кредиту. Делать это необходимо будет еще до заключения кредитного договора.

Если значение этого показателя превысит 50%, кредитная или микрофинансовая организация будет обязана уведомить заемщика в письменной форме о существующем риске неисполнения им обязательств по потребительскому кредиту.

Москва, Андрей Дорофеев

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