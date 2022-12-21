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Среда, 21 декабря 2022, 17:54 мск

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Россиян освободят от комиссионных при переводах средств между своими счетами в разных банках

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который освободит от комиссий переводы физлиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 млн рублей в месяц, а также исключит возможность банкам навязывать дополнительные условия при открытии вкладов.

Как отмечается в пояснительной записке, нововведение позволит пресечь создание кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения россиянами денежных средств между банками. После одобрения закона, россияне смогут переводить средства без комиссии, в том числе, с помощью системы быстрых платежей и других финансовых платформ.

Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, в законопроекте оговариваются меры, направленные на защиту физических лиц от навязывания дополнительных продуктов и услуг при заключении физическими лицами договоров банковского вклада, на пресечение практик, при которой заключение договора банковского вклада на указанных в рекламной информации условиях обусловлено выполнением физическим лицом дополнительных требований, а также на исключение случаев, когда банки устанавливают различные процентные ставки по вкладам с одинаковыми условиями в зависимости от того, «новые» деньги вносятся либо средства, ранее уже размешавшиеся в этом банке.

«В этих целях законопроектом предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора банковского вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами», – уточняется в документе.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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