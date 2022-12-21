Госдума рекомендовала правительству ограничить торговые наценки на социально значимые товары

Нижняя палата российского парламента рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости 10-15%. Об этом говорится в постановлении Госдумы по итогам «правительственного часа» с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10-15 процентов», – говорится в постановлении, которое цитирует «Прайм».

Москва, Светлана Антонова

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