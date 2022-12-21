Банк России повысил курсы доллара и евро еще почти на 1,5 рубля

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на завтра, 22 декабря. Американская и европейская валюта подорожала еще почти на 1,5 рубля.

В частности, курс «американца» установлен на уровне 70,5256 рубля, что на 1,5219 рубля выше сегодняшнего уровня. Курс «европейца» повышен на 1,7525 рубля – до 75,0914.

Стоит отметить, что заметное ослабление российской валюты отмечается третий день подряд. С начала текущей недели доллар и евро прибавили в цене почти по пять рублей. В ходе сегодняшних биржевых торгов «американец» поднимался до отметки 70,85 рубля, «европеец» дорожал до 75,40.

Как отмечают аналитики, ослабление рубля связано с геополитической напряженностью, ужесточением западных санкций, а также постепенным сокращением экспорта и увеличением импорта, что нарушает рыночный баланс спроса/предложения валюты.

Москва, Светлана Антонова

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