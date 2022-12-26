В ЦБ назвали причины ослабления курса рубля

Резкое ослабление курса рубля, которое произошло на минувшей неделе, связано со снижением цен на нефть. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК. По его словам, эта ситуация скажется на росте цен внутри РФ.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», – сказал он.

Заботкин также отметил, что ослабление рубля внесет вклад в рост цен: каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», – уточнил зампред ЦБ.

Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца. На неделе с 12 по 16 декабря рубль подешевел с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. С 19 декабря падение рубля резко ускорилось, однако за пятницу и понедельник рубль укрепился. Официальный курс доллара на завтра, 27 декабря, составит 68,4487 рубля, евро – 72,6226.

Цена на нефть марки Brent с начала декабря снизилась почти c $90 за баррель до примерно $84. Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения серии санкций продается с дисконтом, за период с 15 ноября по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель, приводил оценку Минфин. Месяцем ранее она составляла $71,1.

С 5 декабря в отношении российской нефти действуют санкции ЕС и США, которые включают в себя ограничения морских поставок и ценовой потолок в $60.

Москва, Светлана Антонова

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