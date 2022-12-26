Риски нарастают: 2023 год обострит экономические проблемы России

В российской экономике в 2023 году будут обостряться проблемы, решение которых власти ранее отложили. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, для сглаживания ситуации, как правило, используется ослабление национальной валюты.

«Учитывая действия властей, связанные с ограничением движения капитала, с тем, что мы отодвинули достаточно большое количество проблем, которые чаще всего реализуются в ближайшие два месяца в рамках того или иного кризиса, мы эти проблемы, видимо, будем переживать в ближайшие годы. В том числе, это касается и валютных курсов. Более того, в течение года были четкие ожидания ослабления рубля. И наше правительство чаще всего все проблемы в экономике решает именно ослаблением рубля», – пояснил Кабаков.

Эксперт отметил, что проблемы в отечественной экономике будут обостряться в результате ужесточения санкций. «В феврале следующего года санкции ужесточатся. Мы увидим очередные проблемы с торговым балансом. Дефицит бюджета будет нарастать, что приведет к переоценке показателей экономического роста где-нибудь в середине 23-го года, что в свою очередь приведет опять же к ослаблению рубля. То ослабление рубля, которое мы наблюдаем сейчас в декабре, во многом подтверждает эти рассуждения. Ситуация стабильности рубля заканчивается. Проблемы, которые были отодвинуты в феврале-марте на следующие периоды, потихоньку начинают нас настигать», – уточнил он.

«Мы переходим к новым правилам корпоративного управления. Роль государства в экономике все больше нарастает. И в этом отношении с очень большим вниманием смотрю на те показатели, которые у нас присутствуют в бюджете на следующий год. Курс рубля там прописан в районе 68 рублей за доллар, из чего можно сделать определенный вывод, что в ближайшие полгода динамика рубля будет очень близко к этим значениям», – считает Кабаков.

Говоря про потенциальные риски, связанные с рецессией в мировой экономике, Кабаков отметил, что сейчас «политика и идеология являются надстройкой над экономическим базисом», однако альтернатив доллару мало. «Экономика Китая, видимо, будет постепенно подрастать. Но чтобы расти темпом в 5%, Китаю необходимо в очередной раз ослабить юань. Здесь тоже нас поджидают определенные риски. Поэтому с юанем стоит быть очень и очень аккуратным в своем портфеле. Экономика Европы замедляется, евро тоже представляет из себя достаточно сложный инструмент, чтобы держать его в своем портфеле. Мягкие валюты наших коллег – Казахстана, Узбекистана и так далее – тоже не лучший выбор в текущей ситуации. Альтернатив доллару в мировой экономике мало. Поэтому даже учитывая текущие ограничения по движению капитала, все-таки диверсифицировать свой портфель с точки зрения валют – мы не можем пока уйти от доллара в этом отношении», – подчеркнул Кабаков, добавив, что «в экономическом плане потенциальные риски на следующий год только подрастают».

Москва, Мария Соколова

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