Последствия ленивой политики: в 2023 году курс доллара может подняться выше 80 рублей

В 2023 году курс доллара может превысить 80 рублей на фоне «ленивой» финансовой политики, когда в любой проблемной ситуации в России проводится девальвация отечественной валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, определяющим в этом процессе являются не столько санкции, сколько повышение ключевой ставки в США.

«Сохраняется действие принципа – в любой непонятной ситуации ослабляй рубль. Мы это и наблюдаем по итогам 22-го года… Определяет здесь процесс политика западных Центробанков, прежде всего. Только во вторую очередь санкционная политика. В первую очередь – это повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Европейского ЦБ. ФРС имеет ставку теперь в 4,5% и ожидается ставка в 5. Вопрос – с какой скоростью они будут ее повышать. Это означает, что эпоха дешевых кредитов на Западе сменяется эпохой дорогих кредитов при росте инфляции, особенно в ЕС. Это чревато сокращением уровня жизни и деловой активности, и потребления, и угрозой банкротств компаний США», – пояснил Колташов.

Эксперт обратил внимание, что на фоне «зарождения тенденций» повышения ключевой ставки в странах Запада произошло снижение мировых цен на нефть, зерно и другие товары. «Это поставило перед Россией вопрос: что делать? Обычно своевременно правильные решения у нас не принимаются. У нас весь 22-й год в экономической политике все-таки во многом была такая инерционная линия, что потихонечку-помаленечку сами, без каких-то радикальных решений – например, построить новую внутреннюю линию коммуникаций, железные дороги. Ничего этого не было. Расчет был на то, чтобы как-то адаптироваться к новым обстоятельствам и как вывод – для бюджета адаптироваться ослаблением рубля, для экспортеров – ослаблением рубля», – пояснил он.

«Поэтому в конце года экспортеры просто придержали валютную выручку, правительство на них наседать не стало и не станет, по всей видимости. Крупные экспортеры изменили баланс и рубль у нас провалился в цене. Поэтому то, что представляли на протяжении 22-го года как прогноз, было не совсем прогноз, а скорее позицией в процессе. Была заинтересованная сторона, чтобы рубль ослабить. Она оказалась более влиятельной в процессе, обстоятельства повернулись против российской экономики», – сказал Колташов.

«Не надо думать, вот рубль пошел вниз, и все. Это тенденция охватит многие валюты. Этот ленивый механизм адаптации будет запущен во многих государствах. Поэтому в 2023 году мы можем увидеть 70-80 рублей за доллар, если ничего не изменится в экономической политике США. По всей видимости, они настроены хотя бы год держать позицию очень твердую, и в середине года может произойти переоценка курса – если сейчас мы окажемся в зоне 70+, то там мы окажемся в зоне 80+», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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