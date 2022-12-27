Крепкий курс рубля сыграл свою роль – первый вице-премьер РФ

Курс российской валюты должен вырасти до 70-80 рублей за доллар для компенсации «просевших» доходов экспортеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире «России 24».

«Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже не эластичен к курсу в целом», – сказал он.

«В этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар», – уточнил Белоусов (цитата по «РГ»).

Напомним, на прошлой неделе доллар и евро резко начали дорожать по отношению к рублю и достигли уровня конца апреля. По мнению аналитиков, ослаблению российской валюты способствуют, в том числе, снижение экспортных доходов из-за снижения цен на нефть и возможный рост спроса на иностранную валюту.

В минувшую пятницу и накануне американская и европейская валюта подешевели, но сегодня на биржевых торгах доллар и евро вновь подорожали. На Мосбирже максимальный курс «американца» достигал 70,65 рубля, «европейца» – 75,22.

Банк России установил на завтра, 28 декабря, официальный курс доллара на отметке 69,93 рубля, евро – 74,18, что выше сегодняшних значений почти на 1,5 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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