Четверо налетчиков отобрали деньги у московской пенсионерки, обвинив ее в наркоторговле

Четверо налетчиков, напавшие на столичную пенсионерку, заставили ее отдать им крупную сумму денег. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В столичную полицию обратилась 67-летняя местная жительница с заявлением о хищении у неё крупной суммы денег. Со слов заявительницы, в вечернее время на улице к ней подошли четверо неизвестных и насильно посадили в её машину. В салоне незнакомцы стали обвинять пенсионерку в распространении наркотиков и угрожать тем, что доставят в полицию. Затем они предложили альтернативный вариант: чтобы избежать такой участи, ей нужно заплатить 200 тысяч рублей». – говорится в сообщении ведомства.

Напуганная женщина согласилась на условия злоумышленников, но перевести деньги через приложение мобильного банка не смогла, поскольку забыла пароль. Тогда налетчики отвезли потерпевшую домой, где она отдала им требуемую сумму.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов специального подразделения на Ярославском шоссе задержали троих жителей Москвы и Подмосковья в возрасте от 21 года до 34 лет, подозреваемых в ограблении пожилой москвички. Похищенных денег у них не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и розыск четвёртого соучастника», – добавили в полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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